Qarmet должен начать производить сталь для автомобилей – Токаев

Президент, Правительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу кардинальной модернизации действующих производств, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам президента, следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места»

– Крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий. У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда. В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия, – напомнил Токаев. 

Для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий глава государства видит необходимость в восстановлении шахт, усилении промбезопасности, обновлении материально-технической базы.

В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью.

– Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За 5 предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ, – заключил президент. 

#производство #поручение #модернизация #металлургия #QARMET #автомобилестроение

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