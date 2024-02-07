Qarmet должен начать производить сталь для автомобилей – Токаев

Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу кардинальной модернизации действующих производств, передает Kazpravda.kz
По словам президента, следует начать с металлургических комбинатов, состояние которых находится на низком уровне. Причина известна – это отсутствие инвестиций в модернизацию и расширение производств. Как следствие, теряются добавленная стоимость продукции и качественные рабочие места»
– Крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий. У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда. В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия, – напомнил Токаев.
Для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий глава государства видит необходимость в восстановлении шахт, усилении промбезопасности, обновлении материально-технической базы.
В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью.
– Необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей. За 5 предстоящих лет предприятие должно значительно нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ, – заключил президент.