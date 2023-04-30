Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области

В Алматинской области спасатели вызволили строителя, застрявшего ногой в бетономешалке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Фото: пресс-служба РОСО

29 апреля в микрорайоне Гейт сити Илийского района во время погрузки песка на строительной площадке 35-летний рабочий неудачно споткнулся, и его правая нога оказалась зажатой в бетономешалке.

В 16:52 на помощь мужчине вызвали спасателей – оперативную группу РОСО из 5 человек и 4 сотрудников ОСО города Кунаева.

При помощи болгарки они высвободили зажатую ногу пострадавшего, она была сломана. Мужчину в шоковом состоянии передали скорой помощи, которая увезла его в больницу.