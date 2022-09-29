Работа кипит

На полях региона страда в полном разгаре.

В этом году местные земледельцы высадили различные сельскохозяйственные культуры на площади 756,2 тыс. га, что на 5,4 тыс. га превышает прошлогодние показатели.

На сей раз под зерновые и зернобобовые отвели 390,2 тыс. га, под масличные – 72,4 тыс. га, овощебахчевые культуры расположились на площади 61,1 тыс. га.

К сожалению, нет особых изменений в свекловодстве – одном из приоритетных направлений. Сладкий корень нынче посажен лишь на 5,5 тыс. га. Несмотря на господдержку, аграрии не горят энтузиазмом заниматься этой культурой, памятуя, в том числе, о том, что еще недавно возникали проблемы со сбытом свеклы.

Под картофельные плантации нынче в области отвели 11,6 тыс. га, а оставшуюся часть клина засеяли кормовыми культурами.

– На сегодняшний день полнос­тью убрано более 371 тысячи гектаров зерновых колосовых, – проинформировал заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Шакир Момынкулов. – Средняя урожайность составила 17,1 цент­нера с гектара, намолочено 633,4 тысячи тонн зерна.

Вместе с тем в настоящее время убрано три четверти посевов картофеля, практически полнос­тью завершен сбор бахчевых, более 80% овощей, почти 70% масличных культур и пятая часть урожая кукурузы на зерно.

Параллельно идет подготовка к холодному сезону. Для организации зимовки по области накошено свыше 340 тыс. га сена. В целом в этом году планируется заготовить 1,7 млн тонн сена, 63 тыс. тонн сенажа, более 490 тыс. тонн соломы, 60 тыс. тонн силоса.

В настоящее время силоса заготовлено свыше 40 тыс. тонн, по остальным категориям план уже даже перевыполнен.

– В этом году посев озимой пшеницы запланирован на 157,6 тысячи гектаров, что на 6 360 гектаров больше, чем в прошлом году, – сообщил Шакир Момынкулов. – На сегодня под посев озимых подготовлено 88 тысяч 420 гектаров. Кроме того, в следующем году планируется вспашка под яровые культуры свыше 441 тысячи гектаров, в настоящее время обработано более 27 тысяч гектаров. Примечательно, что из них на сахарную свеклу выделено уже 10 тысяч гектаров, на сегодняшний день вспахано 530 гектаров.

Что касается подготовки семян озимых, то, по данным районов, необходимый их объем для посева составляет более 28 тыс. тонн, и на сегодняшний день регион обеспечен ими полностью. Львиную долю составляют семена первой, второй и третьей репродукций.

С каждым годом в области растет показатель использования минеральных удобрений. В текущем сезоне на посевной площади было запланировано применить 52,4 тыс. тонн. На сегодня крестьянскими хозяйствами получено 41,9 тыс. тонн, которые использовали на площади в 230 тыс. га.

Говоря об обеспечении аграриев удешевленными горюче-смазочными материалами, Шакир Момынкулов отметил, что все идет по плану. Для проведения осенне-полевых работ Правительством выделено 10 тыс. 725 тонн гарантированного дизельного топлива. По традиции весь объем разделен на три месяца.

Для распределения топлива по хозяйствам назначены 14 операторов. Цены на дизель для крестьян­ утверждены в пределах 202–213 тенге за литр.

В связи с тем, что важным фактором развития аграрной отрас­ли является техника, местные власти уделяют большое внимание процессу ее обновления. Нынче в области планируется довести показатель обновления машинно-тракторного парка до 11%, с этой целью будет приобретено более 1 300 сельскохозяйственных машин.

– До настоящего времени регио­ном уже приобретено 847 единиц техники, из них 12 комбайнов, 151 трактор и 684 единицы других аграрных агрегатов. В итоге средний показатель обновления составил 7%, – сообщил заместитель главы областного сельхозуправ­ления.

В целом на 362 заявки от агроформирований, получивших технику, выплачены субсидии в размере 1,3 млрд тенге.

Проведена работа по восстановлению объектов водного хозяйства, выполнена очистка 122 внутрихозяйственных каналов протяженностью почти 480 км, благодаря чему введены в оборот еще 2 122 га орошаемых земель.

– Для расширения посевных площадей в 2022–2024 годах по области планировалось пробурить 646 скважин и полностью обеспечить аграриев поливом за счет подземных вод. В этой связи нынче по региону вместо намеченных 177 со стороны хозяйств подано заявок на бурение 182 скважин. То есть водой будет обеспечено дополнительно 3,7 тысячи гектаров, – отметил Шакир Момынкулов.

Для эффективного водопользования в области также внедрены водосберегающие технологии. В прошлом году они использовались на 40,5 тыс. га посевной площади, в нынешнем сезоне этот показатель доведен до 50 тыс. га.