Работа проектного офиса алматинского горно-туристического кластера признана неэффективной.Представители акиматов Алматы, Алматинской области и бизнес-сообщества решили объединить усилия для развития горного туризма. В ближайшее время будет разработан трехсторонний мастер-план, в который войдут перспективные проекты. Об этом и многом другом шла речь на заседании «круглого стола» с участием руководителей профильных ведомств и предпринимателей.Как отметили участники встречи, во всем мире горный туризм, включающий зимние виды спорта, является одной из самых прибыльных и инвес­тиционно привлекательных отраслей экономики. В нашей стране, особенно в предгорьях Заилийского Алатау, где имеется большой природный потенциал для развития горнолыжных курортов, давно пора активизировать работу в данном направлении.В частности, предприниматели, занятые в этой сфере, просят поддержки государства в строи­тельстве инфраструктуры, подготовке кадров, организации маршрутов общественного транспорта к туристическим объектам.По словам бизнесменов, в школьную программу по физкультуре необходимо включить уроки по катанию на горных лыжах, что будет способствовать вовлечению детей в этот вид спорта, пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, требуется решить вопросы вывоза мусора, водоотведения, оснежения горных трасс.О мерах по стимулированию и господдержке туристической отрасли рассказал министр культуры и спорта Даурен Абаев. По его информации, действует механизм по возмещению затрат инвесторов на покупку горнолыжного оборудования и техники в размере 25% от суммы. Также будут компенсироваться расходы на строительство и реконструкцию туробъектов (гостиниц, визит-центров и других) в размере 10%. Снижена минимальная стоимость инвес­тиционного проекта с 2 млн до 200 тыс. МРП для признания его приоритетным и получения инвестиционных преференций в рамках Предпринимательского кодекса.В свою очередь аким Алматинской области Канат Бозумбаев предложил полностью пересмот­реть формат работы проектного офиса алматинского горного кластера, неэффективно действующего с 2019 года. Вместо него лучше создать управляющую компанию.Как считает аким, для развития отрасли необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. К примеру, до сих пор остаются нерешенными вопросы, связанные с предоставлением земельных участков потенциальным инвесторам, прокладкой коммуникаций. В итоге туристический потенциал региона используется не в полной мере.По данным местных властей, в прошлом году Алматинскую область посетило около 1 млн туристов. Эксперты прогнозируют, что к 2025 году турпоток вырастет до 4 млн человек.Участники встречи решили создать Совет по горному туризму, в который войдут предприниматели, вице-министры профильных ведомств, заместители акимов и руководители управлений туризма Алматы и Алматинской области. Заседания совета будут проводиться ежеквартально для оперативного решения текущих вопросов и разработки дальнейших планов.