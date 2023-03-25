Работник ночного клуба Астаны подрабатывал наркодилером (видео)
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В ночном клубе столицы задержали мужчину, в носках у которого нашли наркотики, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.
Полиция обыскала 22-летенего мужчину. В его носках обнаружили крупную партию мефедрона.
Установлено, что подозреваемый работал в увеселительном заведении и одновременно продавал постоянным покупателям мефедрон.
Против молодого человека возбудили уголовное дело.
Он водворен в ИВС ДП Астаны.
По данному факту проводится досудебное расследование. Фигуранту грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.