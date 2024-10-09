Кому предлагают высокие зарплаты в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре работодатели предлагали наивысшие средние заработные платы следующим специалистам: главным строителям – от 716 тыс. тенге в месяц, инженерам в авиационной сфере – от 565 тыс. тенге и начальникам службы в горнодобывающей промышленности – от 502 тыс. тенге.



Соискатели, в свою очередь, наиболее высокую заработную плату ожидали для следующих позиций: руководители структурных подразделений добывающей промышленности – 1,2 млн тенге, заместители руководителей в сфере информации и связи – 858 тыс. тенге, а также руководители службы маркетинга в коммерческом секторе – 847 тыс. тенге в месяц.



Таким образом, в сентябре на рынке труда Казахстана наблюдалось увеличение числа вакансий на фоне снижения активности соискателей. Региональные различия в динамике вакансий и резюме отражают неравномерность экономической активности по стране.

Несмотря на это, наблюдается баланс в квалификационной структуре как спроса, так и предложения.