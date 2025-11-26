Работники образовательных организаций отвоевали через суд право на надбавки

Суд
125

Ранее им было предписано вернуть в бюджет более 20 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд удовлетворил иск 36 работников, которым были выплачены надбавки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Верховного суда

"С 2021 года по приказу руководителя отдела образования одного из районов Жамбылской области 36 бухгалтерам, экономистам и делопроизводителям образовательных организаций была расширена зона обслуживания. В связи с этим им установили надбавки в размере 50% от заработной платы. Однако в 2023 году, по итогам аудиторской проверки, отделу образования было выдано предписание вернуть в бюджет 21,8 млн тенге", - говорится  в сообщении.

После этого ведомство издало приказ о взыскании указанной суммы с работников централизованной бухгалтерии, посчитав выплаченные надбавки «излишними». Сотрудники обжаловали данный приказ в суде.

В ходе разбирательства установлено, что дополнительные выплаты были произведены на законных основаниях - в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором и внутренними нормативными актами работодателя. Суд подчеркнул, что полученные работниками суммы являются частью заработной платы и, согласно ст. 960 Гражданского кодекса, не подлежат возврату при отсутствии недобросовестности со стороны получателей. Иск 36 работников был удовлетворён.

Приказ работодателя признан незаконным и отменён.

#суд #Жамбылская область #надбавки

