Работников Казпочты осудили за хищения пенсий и пособий клиентов

В Западно-Казахстанской области осудили работников филиала АО «Казпочта» за хищения пенсий, пособий и вкладов клиентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО.

Судом №2 района Байтерек окончено рассмотрение резонансного уголовного дела.

Как рассказали в надзорном органе, работники филиала АО «Казпочта» Л. и Т. с 2013 по 2020 год через фиктивные списания с лицевых счетов клиентов пенсий, пособий и их вкладов присвоили и растратили вверенные деньги в особо крупном размере.

«Обвинением доказана вина операторов связи Л. и Т. в совершении продолжаемого хищения вверенных денежных средств с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», – дополнили в прокуратуре.

Приговором суда Л. и Т. осуждены к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать материально-ответственную должность в финансовых и государственных организациях, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор вступил в законную силу.