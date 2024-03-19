Работу по расследованию посреднических схем в сфере торговли рассмотрели в правительстве

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем в сфере торговли рассмотрели на расширенном совещании, проведенном вице-премьером Сериком Жумангариным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«С начала года проведено 275 заседаний, установлен 341 непродуктивный посредник и факт превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания. В рамках госконтроля территориальные департаменты Минторговли возбудили 380 административных производств. Взыскано штрафов на сумму более 4 млн тенге, вынесено 345 административных постановлений, из которых 298 – за превышение торговой надбавки», — сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.

Участники совещания рассмотрели и ситуацию по стабилизации цен на СЗПТ за минувшую неделю. Несмотря на разгар межсезонья, в среднем цены остались на прежнем уровне. Отмечено, что текущая продовольственная инфляция составляет 7,4%, что значительно ниже ее пятилетних значений (средняя пятилетняя продовольственная инфляция – 9,3%).

«Продовольственная инфляция на сегодня формируется, исходя из динамики изменения цен по 160 наименованиям потребительской корзины. Из 30 товаров, по которым отмечен наибольший рост цен с начала года, в тройке антилидеров – огурцы, помидоры и бананы. По огурцам и помидорам подорожание традиционное в межсезонье, оно связано с низким производством внутри страны и значительной импортозависимостью в этот период. Сейчас помидоры к нам завозятся из Туркменистана, Узбекистана и Китая, в западные области – из Ирана, Азербайджана и Турции. Огурцы – из Узбекистана, Китая, Ирана, Турции. В ближайшее время ожидаем массовый урожай тепличных хозяйств южных регионов, что позволит снизить цену на овощи», — сказал Айдар Абилдабеков.

Для обеспечения внутреннего рынка тепличными овощами в достаточном объеме в Казахстане в конце прошлого года начали выплачивать субсидии фермерским теплицам. В рамках комплекса антиинфляционных мер со стороны МСХ реализуется проект по строительству тепличного комплекса по выращиванию овощей на защищенном грунте, что позволит обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией по доступной цене. Запустить данный проект планируется в следующем году.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил регионам активизировать работу по разбронированию запасов овощей. Министерству торговли и интеграции и Центру развития торговой политики Qaztrade – оказать содействие жамбылским фермерам по реализации 130 тонн лука по приемлемым ценам.

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