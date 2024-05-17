Радиофармпрепараты для онкопациентов будут доставляться самолетами

Доставка радиофармацевтических препаратов (РФП) самолетами стала возможной благодаря успешным переговорам, состоявшимся между акиматом города и руководством аэропорта Шымкента.

В 2022 году при шымкентском городском онкоцентре открыт центр ядерной медицины MIG QAZAQSTAN. Он соз­дан в рамках государственно-частного партнерства и использует современные технологии для раннего выявления рака и оказания высокотехнологической медицинской помощи пациентам.

Врачи центра вводят пациентам внутривенно радиофармацевтические препараты, дозировка которых рассчитывается индивидуально. Затем проводится диагностическое исследование с помощью позитронно-эмиссионной⁄компьютерной томографии (ПЭТ⁄КТ). Эти препараты используются для дифференциальной диагностики злокачественных новообразований, определения их распространенности и стадии болезни, а также оценки эффективности лечения.

Благодаря комплексным мерам, предус­мотренным программой по борьбе с раком на период с 2023 по 2027 год, жизнь онкобольных значительно продлевается.

Ранее РФП доставлялись из института ядерной физики в Алматы на специально оборудованном транспорте, что занимало около двух часов. Однако из-за короткого срока распада препарата его эффективность снижалась, и он мог быть использован лишь для ограниченного количества пациентов. Теперь же благодаря авиаперевозкам время доставки сокращается, что позволяет охватить большее количество пациентов.

Вчера в Шымкент доставлен тестовый объем жидкости вместо РФП для проверки эффективности авиаперевозки. После подтверждения успешности такого подхода будет организована регулярная доставка необходимых объемов радиофармацевтических препаратов.