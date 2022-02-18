Раимбек Баталов стал новым главой НПП "Атамекен"

Сегодня, 18 февраля 2022 года, проходит IX внеочередной Съезд Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В его работе принимают участие премьер-министр Алихан Смаилов, делегаты – представители аккредитованных в НПП ассоциаций и региональных советов «Атамекен», передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт палаты.
Новым главой Нацпалаты стал член президиума НПП, председатель Форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов. Кандидатуру Баталова на прошедшем 18 февраля 2022 года заседании IX внеочередного Съезда НПП РК «Атамекен» поддержали 248 делегатов съезда, против - 9, воздержались — 38.
«Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы вместе реформировать палату и изменить ту ситуацию, которая назрела. Я уверен, что мы будем работать вместе в новой палате. Давайте работать», – поблагодарил участников съезда председатель президиума НПП РК «Атамекен».
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избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» 17 января 2022 года.
В ходе съезда были избраны новые члены президиума НПП РК «Атамекен», в основном это предприниматели, члены союзов и ассоциаций малого и среднего бизнеса из сельскохозяйственной, финансовой и промышленной отраслей, также из сферы услуг.
Президиум – орган управления НПП. Избрание и освобождение от должности членов президиума НПП РК относится к исключительной компетенции съезда. Президиум НПП РК состоит из 51 члена. Согласно Закону «О Национальной палате предпринимателей "Атамекен», 18 человек являются членами Президиума по должности. Это Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана и 17 председателей региональных советов, 17 членов представляют аккредитованные ассоциации, союзы и саморегулируемые организации, 16 человек избирается из числа общественных деятелей и депутатов Парламента. Съезд принимает решения при наличии на заседании простого большинства от общего числа назначенных представителей и избранных делегатов. Избрание и освобождение от должности членов президиума НПП РК относится к исключительной компетенции съезда.