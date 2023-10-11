Ранившую ножницами сотрудницу турфирмы клиентку задержали в Алматы

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В Алматы задержали женщину, вонзившую ножницы в голову сотрудницы туристической фирмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По информации заместителя начальника департамента полиции Алматы Кайрата Нурмагамбетова, данный факт расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района по ч. 3 ст. 389 УК РК "Самоуправство, совершенное с применением насилия".

"Подозреваемая 1978 года рождения водворена в изолятор временного содержания. Для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение", – сообщил Кайрат Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что в Алматы недовольная клиентка, не получив визу, вонзила ножницы в голову сотруднице фирмы.