Недовольная клиентка ранила ножницами сотрудницу турфирмы в Алматы

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент

Женщине отказали в выдаче визы

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы недовольная клиентка ножницами ранила сотрудницу турфирмы. Об инциденте пострадавшая написала в Instagram. По ее словам, на нее напала клиентка из-за отказа в выдаче визы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Устроила погром в офисе, швыряла в меня всё, что было под рукой, и в том числе ножницы, которые вонзились мне в голову, нанеся этим серьезное ранение головы. Мы оформляли ей визу в США и шенген, в обоих случаях пришел отказ", – написала пострадавшая.

Редакция Kazpravda.kz.обратилась за комментарием в департамент полиции Алматы. Как сообщили в ДП, в ситуации будет разбираться отдел полиции при УП Алмалинского района.

"С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса мероприятий будет принято решение", – проинформировали в полиции. 

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