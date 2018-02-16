Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде

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Николас Круз, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд в штате Флорида, рассказал следователям, что послужило причиной нападения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.  

Он заявил, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания совершить преступление.

Те, кто знает 19-летнего молодого человека, описывают его как проблемного подростка, который чувствовал себя очень одиноким. Адвокат семьи, в которую мальчик попал после смерти приемной матери, сказал, что Николас был в глубокой депрессии и посещал психотерапевта. Однако впоследствии сеансы прекратились.

Издание передает, что знакомый Круза по занятиям в юношеском учебном корпусе офицеров резерва (аналог военной кафедры для школьников – прим. авт.) описывал его как психопата, который испытывал особый интерес к оружию.

Ранее сообщалось, что он выкладывал в Instagram фотографии, на которых позировал с пистолетами и ножами. Отмечается, что в подписях к снимкам 19-летний Николас Круз шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба – это "групповая терапия".

Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. Погибли 17 человек, не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По информации ABC News, стрелок посещал эту школу в период с января 2016 по февраль 2017 года, пока его не исключили из-за проблем с поведением. Администрация школы не раскрывает подробностей его отчисления, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни.

Круза арестовали. Ему предъявлено обвинение в 17 преднамеренных убийствах. Полиция считает, что молодой человек действовал один.

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