Раскрыта тайна кургана Амира Тимура в Улытауской области

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Загадку разбирали казахстанские ученые

Фото: Qalam Global

Курган-обо на сопке Алтыншокы (Улытауский район, Улытауская область), воздвигнутый по велению Амира Тимура, был сложным теплотехническим сооружением. Рядом с ним был найден камень с надписью, посвященной кыпчакскому походу полководца против хана Тохтамыша в 1391 году. Эти открытия были сделаны в результате пятилетней совместной работы специалистов Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова с геологами, ботаниками, химиками, дендрохронологами и топографами из Литвы, США и Узбекистана. Об этом рассказала известный казахстанский археолог Эмма Усманова в ходе лекции «Амир Темир и тайна холма Алтыншокы», организованная в Шымкенте мультиплатформенным научно-образовательном проектом Qalam Global, передает Kazpravda.kz.

«Сопка Алтыншокы находится северо-западнее гор Улытау, в 40 км к западу от трассы Жезказган - Аркалык. Впервые она была обследована в 1935 году казахстанским геологом, будущим академиком АН СССР Канышом Сатпаевым. Там был обнаружен камень с посвятительной надписью на арабском и чагатайском языках времен Амира Тимура. Осенью 1936 года по решению Академии наук СССР в горы Улытау была направлена научная экспедиция с целью доставить камень в Эрмитаж. Ленинградским востоковедам помогал Каныш Имантаевич Сатпаев, работавший в то время начальником геолого-разведочного отдела Карсакпайского комбината», – рассказала Эмма Усманова.

Многие годы ученые думали, что курган-обо использовался как плавильная печь. Однако, при детальном исследовании на вершине Алтыншокы ученые обнаружили остатки теплотехнического устройства – следы воздуходувных каналов в виде проколов на насыпи.

«Курган-обо был построен как теплотехническое сооружение с целью создания мощного огня. Сооружение не использовалось для проведения металлургических процессов. Предлагается интерпретация комплекса как ритуального объекта типа обо, специально сооруженного в ландшафте военного конфликта Тимура против Токтамыша. Курган может считаться как
ритуальный объект», – отметила казахстанский археолог.

По словам лектора, будучи не потомком Чингисхана, Амир Тимур мечтал повторить его славу и повторить могущество Монгольской империи. Он создал свою собственную империю, которая включала в себя территории современного Ирана, Кавказ, Месопотамию, Афганистан, большую часть Средней Азии, части современного Пакистана, Сирии и Турции.

«Возможно, при сооружении обо, им двигала наследственная память монгольской культуры ритуалов и желание поклониться духу «потрясателя Вселенной» Чингисхану, воинской славе которого он следовал. Обо было построено по всем правилам сакрального кода поклонения духам предков и культа священной Горы: во-первых, в местности Улытау, где начинались владения чингизидов Золотой Орды; во-вторых, Улытау – родовая и великая гора, почитаемая джучидами-чингизидами; в-третьих, с вершины Алтыншокы открывается обзор горной гряды Улытау; в-четвертых, сезон постройки обо – весна (апрель) – время поклонения духам предков. Само по себе строительство обо – это элемент сакрализации особо почитаемой территории», – разъяснила Эмма Усманова.

Она напомнила, что культ обо (монг. «obuya» — насыпь) входит у кочевников в систему шаманистических или квази религиозных ритуалов поклонения священной Горе, которые были связаны с культом поклонения духам предков, местности и военно-политических предводителей.

«В этом контексте, обо на сопке Алтыншокы был построено в контексте сакрального кода в местности Улытау, где начинались владения чингизидов Золотой Орды», – дополнила спикер.

#ученые #Улытау #история #курган #Амир Тимур #тайна

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