Это связано с ремонтом взлетно-посадночной полосы в воздушной гавани

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В авиакомпании Air Astana проинформировали о временных изменениях в расписании рейсов в связи с плановым ремонтом в аэропорту столицы с 10:00 до 18:00 в период с 1 по 4 сентября и с 7 сентября по 31 октября, сообщает Kazpravda.kz

Изменения коснутся рейсов из Астаны в Алматы, Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Усть-Каменогорск, Франкфурт, Дубай, Сеул, Стамбул, Анталью, Пекин, Пхукет, Нячанг.

«Пассажиры, чьи рейсы затронуты корректировками, были заранее уведомлены через контактные данные, указанные при бронировании. Пассажирам, потерявшим стыковки, предложены альтернативные варианты перелёта. Уточнить актуальный статус рейса можно в круглосуточном Центре бронирования и информации: +7 727 244 4477, +7 7172 584477, +7 702 702 4477, +7 7272 44 44 78 (Горячая линия в случае задержки рейсов), +7 702 702 00 74 (WhatsApp), Online chat», – говорится в публикации.

Напомним, 12 августа самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС855, вернулся в аэропорт вылета по технической причине.