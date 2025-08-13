12 августа самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС855, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Kazpravda.kz

«Посадка в Алматы прошла в штатном режиме в 21:18. Рейс возобновился на резервном воздушном судне, прибывшем из Астаны. В связи с этим рейс Астана − Алматы был выполнен в 01:58, а рейс KC855 Алматы-Астана в 05:05. Пассажиров задержанных рейсов информировали об изменениях через SMS-уведомления. Желающим продолжить полет предоставили питание и напитки», − прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.