Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 5 августа
5 августа казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Ниже представлено полное расписание соревнований с участием казахстанцев. 03:30 Плавание на открытой воде. Мужчины Виталий Худяков 06:10 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова
08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала 74 кг. Данияр Кайсанов — Кейсукэ Отогуро (Япония)
08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала 125 кг. Юсуп Батырмурзаев — Геннадий Чудинович (Германия)
08:30 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала 53 кг. Татьяна Ахметова — Роксана Марта Засина (Польша) 09:05 Каратэ. Мужчины. Квалификация 67 кг. Дархан Асадилов
10:00 Современное пятиборье. Женщины Елена Потапенко 11:48 Бокс. Мужчины. Полуфинал 52 кг. Сакен Бибосынов — Галаль Яфай (Великобритания)
12:30 Велотрек. Мужчины. Омниум Артем Захаров
13:30 Современное пятиборье. Мужчины Павел Ильяшенко 13:30 Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 километров Георгий Шейко
14:00 Каратэ. Женщины. Квалификация 55 кг. Молдир Жанбырбай 15:50 Вольная борьба. Мужчины. Матч за «бронзу» 57 кг. Нурислам Санаев.