Сегодня в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэйнень) в рамках Саммита СМИ и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось пленарное заседание, посвященное теме "Распространять "Шанхайский дух, совместно строить прекрасный дом"

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Участники форума обменялись мнениями по укреплению стратегического сопряжения и углублению политического взаимного доверия, обеспечению безопасности в регионе и реагированию на глобальные вызовы, расширению практического сотрудничества и достижению общего процветания, укрепления гуманитарных обменов и продвижению взаимного обучения цивилизаций, практике мультилатерализма и защите справедливости.

Открывая заседание, председатель народного правительства провинции Хэнань Ван Кай отметил особую роль ШОС в деле сохранения мира и согласия не только в азиатском регионе, но во всем мире.

"Шанхайский дух" объединил страны, стремящиеся к взаимовыгодному сотрудничеству на равноправных условиях", - отметил он.

Взять на себя ответственность за совместное стремление к миру и внести свою лепту в дело укрепления взаимопонимания между странами при активном участии журналистского сообщества стран организации призвал генеральный директор информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа.

Всего на пленарном заседании Саммита выступили представители более чем двадцати стран мира.

По итогам пленарного заседания участники форума приняли "Чжэнджоуский консенсус Саммита СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества".

Напомним, что Саммит СМИ и аналитических центров стран участников ШОС проходит в преддверии 25-го заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт в конце августа-начале сентября в китайском Тяньцзине.