Расширяется партнерство во имя здоровья

Казахстан, как отмечалось в ходе форума, поддерживает призыв ВОЗ к обеспечению права каждого человека, где бы он ни находился, на качественное медицинское обслуживание, просвещение и информацию, а также на безопасную питьевую воду, чистый воздух, надлежащее питание, экологическую обстановку.

– В текущем году Главой государства перед Правительством поставлен ряд амбициозных задач в социальной, экономической и других сферах для построения экономически стабильного и развитого государства. Особое внимание при этом уделяется укреплению здоровья граждан. Мы признаем важность данных целей в области устойчивого развития и актуальность интенсификации совместных действий для их достижения к 2030-му. Всемирный день здоровья в нынешнем году проходит под девизом «Мое здоровье – мое право». Данная тема учитывает современные глобальные вызовы, возникающие чрезвычайные ситуации и военные конфликты, а также всеобщее стремление стран обеспечить доступ к медицинским услугам в любых условиях, – отметила в своей приветственной речи министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

В ходе форума было отмечено заметное расширение перспектив сотрудничества с такими странами, как Франция, Швеция, Япония и США, в сфере развития фармацевтической индустрии, производства высокотехнологичного медицинского оборудования и реализации образовательных программ.

Одним из ярких примеров долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области здравоохранения стала поддержка Европейского союза в оказании неф­рологической и онкологичес­кой помощи, передаче современных технологий, повышении доступности передовых лекарственных препаратов и развитии телемедицины. Также особо отмечена роль взаимной поддержки в период пандемии со стороны двадцати государств.

– Форум послужит площадкой для всех заинтересованных экспертов в плане обсуждения путей достижения общих целей и задач. Я верю, что совместные усилия и обмен опытом помогут нам добиться лучшего здоровья и благополучия каждого казахстанца, – заявил представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла.

В этом ключе направленный на согласование проект «дорожной карты» до 2025 года в значительной степени поспособствует развитию двусторонних отношений между Казахстаном и Европейским союзом.

– ЕС продолжает финансировать программы для развития устойчивой системы здравоохранения в Казахстане, начатые в годы пандемии. Мы гордимся поддержкой проектов по цифровизации в сфере здравоохранения и иммунизации населения, – заключил посол Европейского союза в Казахстане дипломат Кестутис Янкаускас.