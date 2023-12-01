Рассмотрен ход подготовки многотомника по истории Казахстана

История
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с членами редколлегий нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», где был рассмотрен ход подготовки многотомника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: akorda.kz

В ходе встречи руководители томов нового академического издания – генеральный директор Института археологии имени А.Х. Маргулана Акан Онгар, директор Научного института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов, директор Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, директор Республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения имени Р.Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган – проинформировали государственного советника, как в подготавливаемом издании освещаются основные этапы истории Казахстана в контексте общемировых процессов.

По итогам встречи Ерлан Карин подчеркнул – в готовящемся фундаментальном научном труде должны быть широко представлены новые архивные документы по истории Казахстана, выявленные в ходе научных командировок в зарубежных архивах, и результаты археологических исследований последних десятилетий.

Также государственный советник отметил необходимость ответственного подхода ученых, постоянной, кропотливой работы как авторов, так и редакторов для подготовки качественного издания.

#госсоветник #наука #Карин #книга #история Казахстана

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