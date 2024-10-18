Рассрочки проанализируют на предмет сговора между финорганизациями и торговыми сетями – АРРФР

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом в своем видеоинтервью Youtube-каналу Ulysmedia рассказала председатель АРРФР Мадина Абылкасымова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спикер уточнила, что запрет, который обсуждается в стране, не касается всех видов онлайн-кредитования.  

«Все кредиты в нашей стране выдаются онлайн. Это кредиты и бизнесу, и ИП, и населению. Когда мы говорим о запрете какого-то вида деятельности, не подразумевается в целом онлайн-кредитование», – пояснила она.  

По словам главы АРРФР, речь идет о жёстком регулировании в сегментах с наибольшими рисками. Так, МФО, выдавая микрокредиты, неадекватно оценивали платёжеспособность заёмщика, из-за чего резко выросло количество проблемных кредитов в этом секторе. Однако подобные факторы не станут основанием для введения какого-либо запрета.

«Если будет введен запрет, этот вид бизнеса – так называемые «займы до получки», станет нерегулируемым теневым, в котором будут устанавливаться ростовщические ставки и не будут обеспечены права заемщиков. Этот сегмент должен находиться под жёстким регулированием АРРФР с соответствующими обязательствами по выполнению всех нормативных требований. А это – снижение ставки.  Также 19 МФО лишены лицензий, у 11 – она отозвана. Сейчас работает более 30 организаций, с нашей стороны проводятся проверки. Уровень просрочек в этом сегменте сократился до 18%. Мы доведем его в следующем году до 10%», – заверила Мадина Абылкасымова.

Она напомнила, что уже действует запрет на выдачу кредитов гражданам, которые уже имеют просрочку. Любое начисление штрафов, пени свыше 90 дней – запрещено.

Еще один сегмент, который требует внимание регулятора – рассрочка на покупку товаров и услуг, которая занимает треть портфеля беззалоговых займов. Спикер не исключает, что в этом виде продукта существует практика увлечения цены на товар в качестве комиссии или процентов банка.

«Для того, чтобы в цену этого товара не закладывалась значительная маржа или ценовая надбавка, которая превышает установленные законом ставки по кредитам, мы планируем регулировать и внимательно рассматривать, нет ли сговора между финорганизациями и торговыми сетями, которые продают эти товары и услуги в рассрочку», – отметила Мадина Абылкасымова.

Ранее сообщалось, как кредитная история влияет на рейтинг заемщика.

#банки #кредиты #МФО

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