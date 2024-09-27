Как кредитная история влияет на рейтинг заемщика

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Из чего складывается кредитный рейтинг физлица и как стать привлекательным для банка заемщиком, рассказала глава блока по работе с физлицами «Первого кредитного бюро» Индира Карлыбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Кредитный рейтинг – это оценка платежеспособности клиента, основанная на его кредитной истории и других персональных данных.

Благодаря рейтингу клиент может оценить свои шансы на получение кредита.  Его можно запросить на сайте «Первого кредитного бюро».

«Если рейтинг меньше 700 баллов, то можете воспользоваться специальным сервисом ReVit – для получения индивидуальных рекомендаций, основанных на анализе личной кредитной истории и текущего уровня дохода. Услуга предоставляется на сайте компании и стоит 3 тысячи тенге», – пояснила Индира Карлыбаева.

Для того, чтобы повысить рейтинг, дается 9 месяцев – за это время пользователь будет выполнять рекомендации сервиса. По словам финансиста, ReVit формирует привычки грамотного заемщика, за счет того, что он видит, какие действия влияют на его рейтинг. Повышение очков лишь увеличивает шансы одобрения кредита банком.

Отметим, что высокий рейтинг не всегда гарантирует одобрение кредита. Потому что согласно законодательству, сумма всех оплачиваемых платежей по кредитам и по тому займу, по которому клиент подает заявку, не должна превышать 50% от ежемесячного дохода, отмечает она.

Кроме того, платежи по рассрочке, которую человек оформлял для покупки товаров или услуг, тоже учитываются при расчете коэффициента долговой нагрузки и отображаются в кредитной истории.

Если у клиента есть действующая «просрочка», пусть даже на 1 тенге более 90 дней, иными словами – дефолт, то система ReVit не примет пользователя на реабилитацию. Сервис рассчитан на людей без долгов по займам, имеющим низкий рейтинг.

Эксперт также отметила, что низкая привлекательность заемщика может быть связана с привычкой клиента закрывать кредиты досрочно. Такой подход не выгоден кредиторам, так они не успевают заработать на клиенте.

Она предупредила, что в последнее время свои услуги по поднятию кредитного рейтинга предлагают некие «посредники». Они берут оплату 10-20 тыс. тенге.

«Такие самоназванные эксперты собирают справки у клиента, обращаются с письмом в кредитное бюро, чтобы мы подняли ваш рейтинг. Система так не работает. Только сам заемщик может поднять свой кредитный рейтинг. Потому что он владелец кредитной истории. Не верьте и тем, кто обещает исправить вашу историю», – рассказала Индира Карлыбаева.

Важно, что для получения отчета по личной кредитной истории не нужны посредники. Его можно получать бесплатно через мобильное приложение бюро один раз в год самостоятельно.

«Если вы запрашиваете свой кредитный отчет, это никак не влияет на ваш рейтинг, банки и МФО этого не видят. Банки получают другой отчет, который помимо прочего, содержит историю всех ваших заявок на кредит. Если их много, это может негативно сказаться на рейтинге», – заключила эксперт.  

#банк #рейтинг #кредитная история

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