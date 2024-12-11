Рассылки от лица «работников Нацбанка» стали получать казахстанцы

Банки и финансы, Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Мошенники настаивают на необходимости перевода денег для якобы безопасного возврата денежных переводов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк сообщает об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой гражданам поддельных документов с использованием фирменного бланка НБК, передает Kazpravda.kz 

Отмечается, что злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий. При этом, мошенники настаивают на необходимости перевода денег для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты «сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга».

«Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением. Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp, электронных писем, социальных сетей», - говорится в сообщении. 

В этой связи Нацбанк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять деньги на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.

В главном банке страны предупредили, что данные схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников правоохранительных органов или Национального Банка Казахстана» под предлогом «процедуры страхования переводов от мошеннических действий», «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов Республики Казахстан.

«В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», - рекомендовали в Нацбанке.

#предупреждение #Нацбанк #мошенники

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