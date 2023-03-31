Рассылку о повышении пенсий на 30-50% распространяют в Казнете

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В социальных сетях и мессенджерах была распространена информация о возможном перерасчете пенсионных выплат в сторону повышения на 30-50%, которая не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В распространяемом видеоролике сообщается, что для повышения пенсии якобы необходимо иметь стаж от 20 лет и определенную запись в трудовой книжке. При этом автор ролика просит перейти по ссылке, чтобы узнать, какая это запись.

"Настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по непроверенным ссылкам и тем более не оставлять свои личные данные на сомнительных интернет-ресурсах, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Просим использовать информацию только из официальных источников", - говорится в сообщении Минтруда.

В министерстве напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.