Рассылку о тайно вакцинированных фруктах распространяют в соцсетях

В соцсетях распространяется видео, в котором говорится о том, что еще в 2000 году во фрукты стали тайно добавлять вакцины, чтобы прививать даже тех, кто выступает против, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В ролике показан скриншот статьи с портала The Guardian с заголовком, который можно перевести как «Вакцина в генно-модифицированных фруктах может уничтожить гепатит B». Такая статья действительно есть. Она была опубликована 8 сентября 2000 года, и речь в ней идет об испытаниях, а не о реально существующем препарате.

Также в тексте говорится о том, что съедобные вакцины начали разрабатывать еще в 1990- х годах. Идея заключалась в том, чтобы создать генно-модифицированные растительные или животные продукты, которые могли бы вызывать иммунный ответ и действовать как вакцина против конкретного заболевания.

Однако, несмотря на всю простоту описания, создать такие вакцины очень сложно. Сейчас, спустя 30 лет после начала исследований в этой области, в мире существуют съедобные вакцины против холеры, кори, энтеровирусного везикулярного стоматита и гепатитов B, C и E. Все они находятся на разных стадиях испытаний, а некоторые пока даже не тестировали на людях, лишь на лабораторных животных. Ни одна из съедобных вакцин еще не выпущена на рынок, и получить ее невозможно. Тем более нельзя купить яблоко или банан, которые защитили бы от гепатита.

Таким образом, рассылка является манипуляцией. Съедобные вакцины на сегодняшний день находятся на стадии разработки. Когда, от чего и как именно с их помощью можно будет привиться, неизвестно. Во фруктах, продающихся сейчас в обычных магазинах и на рынках, вакцин нет, заключил Stopfake.