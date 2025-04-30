Крепостная или оборонительная стена, воссозданная на остатках фундамента древнего фортификационного сооружения, словно побита шрапнелью. У центрального входа в музей под открытым небом отделочная плитка местами осыпалась, обнажив плачевное состояние главного туристичес­кого объекта города. По мере продвижения вглубь территории посетителей поджидает еще больше открытий, к сожалению, не имеющих ничего общего с историей города.

Провалившаяся местами тротуарная плитка, осыпавшаяся штукатурка, превратившиеся в кучи глины с успевшими прорасти сорняками конструкции, изначально обозначавшие фундаменты древних построек... Стилизованные под жилой средневековый квартал стены и купола, отделанные саманом, оплыли, виден жженый кирпич, из которого их построили. В стенах цитадели образовались дыры, на военных орудиях, стоявших на вооружении Чимкентского гарнизона, отшелушилась крас­ка, а пустыри поросли травой.

На обеих смотровых башнях видны повреждения, стены здания цитадели-музея испещрены трещинами, вокруг него местами видны деформации и просадки.

Комплекс «Шымқала» был возведен на месте древнего городища. С 2018 по 2021 год на его территории проводились масштабные археологические работы, строились сооружения, призванные воссоздать картинку прошлого.

Тем самым была поставлена точка в долгих спорах историков, археологов и краеведов, дискутировавших, что лучше – воссоздать на руинах древнего города, которому, как утверждают ученые, 2 200 лет, полную картину исторического центра или оставить все как есть, проведя консервацию уцелевших конструкций.

Все, включая городские власти, сошлись во мнении, что при условии восстановления исторического центра Шымкент получит замечательный туристичес­кий объект. Высота, на которой он расположен, тем более после восстановления крепостной стены с зубцами, а именно так выглядит цитадель на старинных фотографиях города, сделает его зрелищным и привлекательным. Эта часть города будет восприниматься и горожанами, и туристами как визитная карточка Шымкента.

Тогда никому и в голову не могло прийти, что спустя несколько лет историко-культурный комплекс «Шымқала» придет в упадок и окажется в центре скандала. А примыкающий к нему этноаул, в задачу которому вменили популяризацию отечест­венной культуры и нацио­нальных традиций казахского народа, и вовсе полностью закроют. Демонтированы юрты, служившие мастерскими для умельцев народного промысла, опустели качели алтыбакан, в кучи свален декор, а на огромной территории царит запустение.

Сегодня цитадель по-прежнему открыта для путешественников и туристов, которые нет-нет да и возмутятся состоянием музея под открытым небом. Руководство городского управления культуры и музея понимает, что претензии эти обоснованы.

– Сами видите, бутафория, имитирующая жилую зону, сделана тяп-ляп, – комментирует ситуацию директор ГККП «Объединение музеев Шымкента» Жандос Курбан. – Я, конечно, не строитель, не могу давать заключения, но это видно невооруженным глазом. Везде требуется ремонт. Это главный историко-культурный объект города, и его состояние нас беспокоит.

Руководитель управления культуры города Шымкента Бауыржан Орынтаев добавляет:

– Выделить деньги на ремонт из бюджета мы пока не можем, так как комплекс имеет один-единственный документ – Государственный акт на землю. Нет документов о приемке объекта в эксплуатацию. Чтобы устранить все недочеты, надо разобраться с бумагами, подготовить проект­но-сметную документацию, предварительно разобравшись, где требуется реставрация, а где – ремонт.

– А как могли открыть объект для массового посещения, проводить экскурсии без оформления документов? – спрашиваю я чиновника.

– Мы сами только недавно узнали, что нет акта ввода в эксплуа­тацию. Ни руководство города, ни мы не были в курсе.

Такие ответы государственного служащего порождают массу воп­росов. Например, как на содержание объекта из бюджета могли выделять финансирование, если он официально не оформ­лен?! Между тем, по словам Жандоса Курбана, в прошлом году историко-культурному комплексу «Шымқала» из городского бюджета выделено свыше 200 млн тенге. На каком основании это сделано?

Не менее важен вопрос безо­пасности туристов, которую без наличия акта ввода в эксплуатацию никто не может гарантировать. Только в прошлом году городище посетили порядка 33 тыс. человек, из которых 11 тыс. – иностранные граждане.

О том, что музей под открытым небом официально не оформ­лен, стало известно в середине марта текущего года. Журналистам об этом сообщил на еженедельном брифинге замес­титель акима города Сарсен Куранбек, логично задавшись воп­росом, как музей мог работать в течение шести лет без должного оформления всех документов?!

– Историко-культурный комп­лекс «Шымқала» был открыт в 2018 году, – отметил Сарсен Куранбек. – С 2019 по 2021 год на археологические раскопки, строи­тельство зданий и сооружений было выделено 2 миллиар­да 700 миллионов тенге. Но, к сожалению, мы не знаем, куда пошли эти деньги. Мы соответствующие бумаги направили в правоохранительные органы, наверное, они сделают свои выводы, расследование проведут.

Город тут же вспомнил историю двухлетней давности, когда руководителя комплекса «Шымқала» суд признал виновным в получении взятки в размере 600 тыс. тенге. Такую сумму он получил за ускоренное оформление акта приема-передачи выполненных работ от сотрудника одного из ТОО, выполнявшего работы на городище. Предприниматель тогда отделался штрафом, а экс-руководителя отправили за решетку на 3,5 года.

Получается, что даже после этого правоустанавливающие документы так и не оформили. Жандос Курбан сетует, что ему досталось тяжелое наследие. По его прикидкам, на сдачу-приемку в эксплуатацию объекта понадобится не меньше трех месяцев. Только после этого появится понимание, где на территории музея памятник археологии, а где – новодел. Следующим шагом станет разработка проект­но-сметной документации, поиск лицензированной компании, решение вопроса финансирования, на которое вряд ли стоит рассчитывать раньше следующего года.

Предстоит проделать огромный объем работы, но совершенно очевидно, что альтернативы приведению в порядок музея под открытым небом не существует. Только когда все будет доведено до ума, городище Шымкент с его средневековой крепостью может стать крупным объектом туризма по маршруту Великого шелкового пути.