Район элитного значения

История не сохранит имена виртуальных краеведов, экс­плуатирующих с завидной частотой в сети понятие «золотой квадрат» применительно к довольно заурядным районам столицы. Даже на онлайн-картах, не имеющих отношения к риэлторскому бизнесу, напрямую заинтересованному в расширении этого довольно абстрактного понятия, «квадрат» обозначен неоправданно широко, в границах улиц Сарыарка – Кенесары – Иманбаевой – Бараева.

А в социальных сетях и вовсе золотого статуса удостоили мик­рорайон «Жастар» (бывший «Молодежный»), который никогда и на «бронзу» не претендовал. Аргументы сторонников статуса не слишком убедительны.

Сами посудите: унылая, стареющая на глазах пятиэтажная застройка, которую не может компенсировать даже хорошая школа рядом. Здесь нет ни достопримечательностей, ни объектов культуры. Да что уж там – нет даже стратегической сегодня поликлиники. Зато есть новый жилой комплекс, активно продвигающий продажи слоганом «Жизнь в золотом квадрате столицы». Сие обстоятельство многое объясняет. Цену это в квадрат, конечно, не возводит, но процент накинуть на общую стоимость позволяет.

Забавно, что как только та же самая строительная компания начала возводить новый жилой комплекс на набережной, статус золотого квадрата переместился в район новостройки! Переобулись и лидеры мнений: мол, здесь и набережная, и оба берега реки доступны, и экология экологичнее. И прочие апробированные ранее маркетинговые уловки в ход пошли.

Конечно, в крупных городах всегда есть свои престижные районы. В мегаполисе со стажем Алматы элитный городской жилищный квартал сформировался в границах улиц Желтоксан – Абая – Кунаева – Жибек жолы. Продолжался этот процесс почти 40 лет и завершился в 70-е годы прошлого века. Предназначался квартал для правительственных работников, деятелей науки и культуры. Качество жизни здесь выше, достопримечательностей и объектов культуры в избытке.

В новой столице уже нет такого места, где бы компактно проживали элиты. В Целинограде свой «квадратик» был, и довольно ярко выраженный. Речь о квадрате улиц, на вершинах которого было два дворца – целинников и молодежи. В качестве наполнения – добротные дома, лучшие магазины, два театра, центральная площадь, набережная.

Сейчас элиты расселились, словно жители старой коммуналки. Учитывая масштабы особняков, у каждого – свой собственный золотой квадрат, в буквальном смысле огороженный и неприступный.

Город от этого хуже не стал, но старые районы тоже не выиграли. Как их ни называй, лучше они от этого не становятся. Правобережная часть города стареет, а точечная застройка не оставляет шанса на серьезную модернизацию инфраструктуры. Новостройки, пусть даже современные и качественные, жизнь на районе лучше не делают.

Помня о новой реальности, в которой, помимо медицинских учреждений, гипервостребованными стали парки и дворовые спортивные площадки, понятие «золотой квадрат» обретает принципиально новый смысл. Частота покупок и продажи недвижимости по городу показывает, что в «голосовании деньгами» потребитель выбирает отнюдь не микрорайон «Жастар».

Самый высокий уровень средней цены по городу отмечен в Есильском районе. Именно здесь продается и покупается больше всего недвижимости в пересчете на общий жилой фонд. Подсчитано, что здесь продается каждая шестая квартира.

Близость к административному центру, наличие магистралей и парковочных мест, крупных магазинов и зеленых насаждений – вот приоритет покупателей. Для продавцов же важнее квадратные метры. Так и появляются «человейники» вроде печально известной алматинской застройки на территории закрытого комбината.

Но спасает голос разума, звучащий громче лихорадочно продажных текстов копирайтеров, с подачи которых лайк-лидеры блогосферы готовы золотом называть все что угодно.