Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО QazConstructions по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в 7 районах Восточно-Казахстанской и Абайской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В числе подозреваемых – бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района.

Реализация указанных проектов должна была улучшить качество жизни населения и создать условия для полноценного досуга граждан.

Однако в результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сёл, где проживают свыше 20 тыс человек.

Общая сумма хищения составляет более 2 млрд тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия.

На преступные доходы приобретены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины Lamborghini Urus, Cadilac Escalade, Mersedes и редкие породы лошадей, на которые с санкции суда наложен арест.

«В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», – говорится в публикации.

