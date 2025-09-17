Ущерб от их действий составил более 8 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Очередной приговор по громкому делу о хищении государственных средств прозвучал в Петропавловском городском суде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру СКО

Согласно материалам дела, директора «К» и главного инженера «Т» признали виновными в присвоении бюджетных средств, в крупном размере с использованием служебного положения, и приговорили «К» к 3 годам, «Т» к 2 годам лишения свободы.

«Государственное обвинение доказало, что подобным образом было присвоено более 8 млн тенге, выделенных на ремонт насосной станции, а также систем водоснабжения и отопления жилых домов. Последствия таких дел всегда гораздо шире, чем просто цифра ущерба. В первую очередь – это подрыв доверия к власти», – говорится в информации надзорного органа.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.