Обработке подлежат 11 территорий, признанных неблагополучными по распространению иксодовых клещей, являющихся переносчиками геморрагической конго-крымской лихорадки (ГККЛ), сообщает корреспондент Kazpravda.kz
С начала года за помощью к медикам обратились 12 человек. За аналогичный период прошлого года было на два человека больше.
По информации заместителя руководителя ДСЭК Айгуль Турымбетовой, эпидемиологи проводят работу по выявлению зараженных клещей. Из отловленных 1 720 клещей 145 оказались иксодовыми. 10 насекомых оказались переносчиками смертельно опасного вируса.
В прошлом, в Южном Казахстане зарегистрировано два случая – один в Сайрамском районе Туркестанской области, второй - в Шымкенте. Один из них завершился летальным исходом.
Медики призывают горожан при выезде на природу быть осторожными и соблюдать меры безопасности.