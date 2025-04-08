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С начала года за помощью к медикам обратились 12 человек. За аналогичный период прошлого года было на два человека больше.

По информации заместителя руководителя ДСЭК Айгуль Турымбетовой, эпидемиологи проводят работу по выявлению зараженных клещей. Из отловленных 1 720 клещей 145 оказались иксодовыми. 10 насекомых оказались переносчиками смертельно опасного вируса.

В прошлом, в Южном Казахстане зарегистрировано два случая – один в Сайрамском районе Туркестанской области, второй - в Шымкенте. Один из них завершился летальным исходом.

Медики призывают горожан при выезде на природу быть осторожными и соблюдать меры безопасности.