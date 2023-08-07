Разбойное нападение на девочку-подростка совершено в ее доме в Павлодаре

Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские города Павлодара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Как только жительница Павлодара сообщила о разбойном нападении на ее дочь, на место выехала следственно-оперативная группа.

«Неизвестный мужчина незаконно проник в дом по улице Бухар жырау и, угрожая 15-летней дочери заявительницы, с применением насилия и предметом, похожим на пистолет, завладел 250 тысячами тенге.

Начаты специальные мероприятия, в ходе которых стражи порядка задержали 48-летнего жителя областного центра», – проинформировали в полиции.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Разбой». Задержанный водворен в ИВС. Расследование продолжается.