Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе

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Ника Читадзе, профессор Международного Черноморского Университета (Грузия)

По мнению политолога, профессора Международного черноморского университета Ники Читадзе, за последние 4 года, с момента прихода к власти Касым-Жомарта Токаева, республика смогла ещё больше закрепиться на мировой арене.

Казахстан обязан наращивать темп и глубину преобразований по всем направлениям. Проблем в различных сферах накопилось немало. И они закономерно волнуют граждан. Все наболевшие вопросы постепенно решаются благодаря каждодневной и системной работе правительства, отметил президент Токаев на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз». Добавив, что для мощного рывка в развитии важно не только решать текущие задачи, но и разрабатывать собственное видение будущего страны, формировать новое качество нации, совершенствовать систему индивидуальных и коллективных ценностей.

Мы знаем, что Казахстан активный участник проекта «Срединного коридора». Ваша страна играет одну из ключевых ролей в связывании и развитии коммуникаций между Дальним Востоком и Европой, между Китаем, к примеру, и Европейским государством через территорию Центральной Азии, с Южного Кавказа и так далее.

Кроме этого, конечно же, можно отметить энергетические проекты, в которых на данном этапе участвует Казахстан. Мы знаем, что ваша республика собирается экспортировать дополнительный объём сырой нефти через каспийский регион, через регион Южного Кавказа. Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан получит дополнительный объём сырой нефти с территории Казахстана.

В послании народу Казахстана президент поставил амбициозную цель – увеличить объём национальной экономики в два раза, речь идёт о 450 миллиардов долларов. Реализовать задуманное казахстанцам предстоит к 2029 году.

Для решения этой задачи в стране предстоит запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста РК. В последние годы работа по индустриализации в Казахстане ведётся высокими  темпами. В прошлом году объём экспорта обрабатывающей промышленности превысил 26 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, отметил президент Токаев, выступая перед отечественными предпринимателями.

По данным главы государства, в прошлом году в отрасль привлекли 1,5 триллиона тенге инвестиций. Созданы максимальные условия для развития перерабатывающих предприятий. В результате сумма налогов, уплачиваемых республиканский бюджет, выросла в пять раз.

Таким образом, представители бизнеса стали надёжными партнёрами государства. Напомню, в этом году в Казахстане начался переход на новую экономическую модель. По поручению Касым-Жомарта Токаева, экономика, прежде всего, должна основываться на принципе справедливости.

По моему мнению, большое внимание в вашем независимом государстве уделяют не только экономическим преобразованиям, но и улучшению благосостояния каждого гражданина и созданию благоприятных условий для комфортной жизни. Одним из главных преобразований, произошедших за последние годы в Казахстане, я бы назвал разграничение полномочий президента Касым-Жомарта Токаева.

Были разграничены полномочия между центральными властями и муниципальными. Эта реформа, конечно же, очень способствует развитию разных регионов Казахстана. РК является одним из больших государств в мире по территории, 2,7 млн квадратных километров.

Реализуется концепция «Слышащее государство»  когда президент Касым-Жомарт Токаев, правительство, законодательные органы стараются сблизиться с народом, так что можно говорить сейчас, что и власти, и народ едины.

К слову, о важности развития регионов неоднократно говорил и президент. В частности, по мнению К. Токаева, приоритетной задачей является всесторонне развитие села. Это развитие всей страны, всего Казахстана, резюмировал Глава государства в ходе выступления на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз». Отметив, что именно поэтому в этом году в РК приступили к реализации проекта «Ауыл аманаты». В рамках программы будет выделено порядка 100 миллиардов тенге на микрокредиты для сельчан, это позволит создать 18 тысяч новых рабочих мест.

Я, как рядовой гражданин Грузии, желаю дружественному Казахстану процветания, благополучия. Я уверен, что ваше государство заслуживает дальнейшего социально-экономического, культурного развития, дальнейшей интеграции с глобальным сообществом. Думаю, что многие усилия были предприняты, как президентом и властями РК, так и каждым гражданином страны.

Говоря о развитии внешней политики Казахстана, я бы отметил её многовекторность. Вопросы развития сотрудничества с зарубежными партнёрами остаются для РК в числе ключевых приоритетов. В этом году республика была активным участником международных диалоговых площадок, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, РК удалось сохранить хорошие отношения с некоторыми странами.

РК развивает сотрудничество, с одной стороны с Китаем, в том числе на двусторонней основе. Мы знаем, что Казахстан является одним из экспортёров нефти на китайский рынок. В частности, и в рамках многостороннего сотрудничества, конечно же, учитывается и пример Шанхайской организации сотрудничества.

С другой стороны, республика сохраняет свои связи с Российской Федерацией, но также с Западными государствами. Мы знаем, что Европа, особенно после начала российско-украинской войны, они, заинтересованы также в импортировании энергетических ресурсов с территории Казахстана. Этот фактор, конечно, можно только лишь приветствовать.

 

#казахстан #политика #Токаев #реформы #послание #Грузия

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