фото с сайта www.gov.kz
Экономика , Общество
Размер пособий для многодетных в сентябре озвучили в Минтруда

С начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 501,2 тыс. семей на общую сумму 227,4 млрд тенге, в том числе за август данный вид пособия получили 501,4 тыс. семей на общую сумму 28,8 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 50 975 тенге (4 детей), 63 727 тенге (5 детей), 76 479 тенге (6 детей), 89 231 тенге (7 детей), с 8 детьми – 101 760 тенге, с 9 детьми – 114 480 тенге, с 10 детьми – 127 200 тенге, с 11 – 139 920 тенге, с 12 – 152 640 тенге, с 13 – 165 360 тенге, с 14 – 178 080 тенге, с 15 – 190 800 тенге, с 16 – 203 520 тенге или 12 720 тенге на каждого ребенка.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Популярное

Все
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Таких площадок нам не нужно!
Мир становится хрупким
Указ Президента Республики Казахстан
В историю распахнутая дверь
Повержен лидер Востока
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Время решительных действий
Идеалы современной эпохи
Что думает о предстоящих выборах поэт?
Семь раз отмерь, один раз отрежь
По новым правилам
С точностью до зернышка
Богаты луком и томатами
Символ благополучия и процветания
Мудрость святого Бекасыла
Жизнь спортивная кипит
С песней по стране
Сырец в цене
Поединки с чемпионами Европы
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Указ Президента Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Любовь к языку как путеводитель
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Когда дадут отопление в Нур-Султане
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Правительство , Экономика , Технологии
Комплексный план развития машиностроительной отрасли примет…
Происшествия , Общество
Незаконный игорный бизнес организовали в Шымкенте
Общество
Порядок проведения президентских выборов разъяснили в ЦИК РК
Общество
Президентские выборы - 2022: когда начнется выдвижение канд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]