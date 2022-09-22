Размер пособий для многодетных в сентябре озвучили в Минтруда

С начала 2022 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 501,2 тыс. семей на общую сумму 227,4 млрд тенге, в том числе за август данный вид пособия получили 501,4 тыс. семей на общую сумму 28,8 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2022 году составляют от 50 975 тенге (4 детей), 63 727 тенге (5 детей), 76 479 тенге (6 детей), 89 231 тенге (7 детей), с 8 детьми – 101 760 тенге, с 9 детьми – 114 480 тенге, с 10 детьми – 127 200 тенге, с 11 – 139 920 тенге, с 12 – 152 640 тенге, с 13 – 165 360 тенге, с 14 – 178 080 тенге, с 15 – 190 800 тенге, с 16 – 203 520 тенге или 12 720 тенге на каждого ребенка.

Напомним, государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.