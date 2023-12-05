Размеры обязательных пенсионных взносов работодателей определили в Казахстане

Банки и финансы
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Аменова Дана
Корреспондент

В ЕНПФ рассказали что, с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В скором времени действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой - обязательные пенсионные взносы работодателя.

ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные) и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР:

- с 1 января 2024 года – в размере 1,5 процента;

- с 1 января 2025 года – в размере 2,5 процента;

- с 1 января 2026 года – в размере 3,5 процента;

- с 1 января 2027 года – в размере 4,5 процента;

- с 1 января 2028 года – в размере 5 процентов.

При этом, ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, указанных в статье 251 Социального кодекса, доля ОПВР в ставке единого платежа с заработной платы составляет:

- с 1 января 2024 года – 7,0 процента;

- с 1 января 2025 года – 10,5 процента;

- с 1 января 2026 года – 14,1 процента;

- с 1 января 2027 года – 17,4 процента;

-   с 1 января 2028 года – 19,0 процента.

Ниже приведены реквизиты для перечисления ОПВР:

Перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) агент производит путем безналичных платежей.

Лица, занимающиеся ЧП, ИП, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, вносят ОПВР в ЕНПФ наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в ЕНПФ. Удержанные (начисленные) ОПВР перечисляются в Государственную корпорацию по следующим реквизитам:

#работодатели #ЕНПФ #сотрудники #пенсионные взносы

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