Размеры соцвыплат повысятся в Казахстане: когда и на сколько

С 1 января 2024 года в Казахстане повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина

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В частности, документом предусматривается повышение с 1 января 2024 года на 7% назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования.

Повышением будет охвачено порядка 87 тысяч лиц, утративших трудоспособность, и 59 тысяч семей, потерявших кормильца. На эти цели будет дополнительно направлено более 5 млрд тенге.

Напомним, в соответствии с Социальным кодексом правительством РК ежегодно производится повышение размеров выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.