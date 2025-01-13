Размер стипендий студентов, магистрантов и докторантов назвали в Миннауки

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В 2025 году для студентов вузов и колледжей стипендия повысится в 2 раза, у магистрантов и докторантов – в 1,75 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 сентября 2025 года студентам бакалавриата стипендия повысится до 52 372 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 84 000 тенге, у магистрантов – 117 098 тенге, у докторантов – 262 500 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 94 862 тенге, а в резидентуре – 134 664 тенге.

В случае сдачи экзаменационной сессии на «отлично», у студентов сохраняется возможность получать повышенную стипендию.

Для отдельных категорий студентов установлены надбавки к стипендиям. Лицам с нарушениями зрения и слуха, которые получают высшее или профессиональное, послесреднее, послевузовское образование, установлена надбавка: студентам бакалавриата – 94 651 тенге, магистрантам – 20 4921 тенге, докторантам – 459 375 тенге.

Лицам с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, контузий, заболеваний установлена надбавка: студентам бакалавриата – 78 558 тенге, магистрантам – 175 647 тенге, интернам – 142 293 тенге.

Лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой (попечительством). стипендию повышают на 30%, то есть студентам бакалавриата – 68 083 тенге, магистрантам – 152 227 тенге, интернам – 123 320 тенге.

Кроме государственной, есть Президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, которая назначается по решению ученого совета вуза в размере – 104 744 тенге.

Президентскую стипендию могут получать студенты с 3-го года обучения и магистранты со 2-го года обучения. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе.

Строительство новых общежитий для студентов

До 2029 года предусмотрен ежегодный ввод 10 тысяч мест в общежитиях. По итогам 2024 года в стране введено 11 096 мест.

В Астане и Алматы действуют проектные фронт-офисы, оказывающие консультационные услуги для студентов страны по своевременному получению мест в общежитиях.

Увеличен размер государственного заказа по строительству общежитий за 2024 год в  Алматы со 144 МРП до 230 МРП, в остальных регионах страны, включая  Астану – со 122 МРП до 195 МРП.

Также увеличен размер компенсации за реконструкцию объектов в общежития с 92 МРП – до 182 МРП.

Разработан механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) по строительству новых общежитий, включающий себя поэтапное возмещение инвестиционных расходов со стороны государства застройщику и широкое участие субъектов предпринимательства в строительстве и реконструкции общежитий.

В 2025 году продолжена выплата компенсаций в период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью за проживание в общежитиях вузов в размере 100 050 тенге.

#Образование #стипендии

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