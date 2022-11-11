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Разобрались с Черногорией

Аскар Султан

Сборная Казахстана по футзалу одержала третью победу кряду.

Очередной поединок в рамках отборочного тура на чемпионат мира 2022 года наша национальная команда в этот раз провела в Алматы, где нанесла крупное поражение команде Черногории, выиграв с сухим счетом 7:0.

Уже в первом тайме подопечные Рикардо Кака забили сразу три безответных мяча в ворота соперника. Так, в начале второй минуты счет открыл Дуглас Жуниор, на третьей Абдырасыл Абдулманапулы удвоил преимущество казахстанцев, а на 15-й минуте отличился и Арнольд Кнауб.

На 21-й минуте второго тайма показал себя Альберт Акбаликов. А на 24-й Биржан Оразов в течение 11 секунд сразу дважды поразил ворота черногорцев. Точку же в поединке на последней минуте встречи поставил Азат Валиуллин.

Сборная Казахстана уверенно лидирует в пятой группе, набрав девять максимальных очков и фактически гарантировав себе участие в мини-футбольном мундиале. Вслед за нашей сборной с тремя набранными очками после двух игр идет национальная команда Словении, а вот у Черногории пока и вовсе нет набранных очков.

В заключительной встрече отборочного турнира Казахстан сыграет 8 марта на выезде против Словении.

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