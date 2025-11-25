Разовую легализацию отходов проведут в Казахстане

Правительство,Экология
Дана Аменова
специальный корреспондент

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на заседании Правительства доложил о планируемых мерах в рамках Концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 гг, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Он отметил, что в рамках документа предусмотрена: полная инвентаризация всех видов отходов и обновление государственного кадастра; обязательная регистрация всех образователей отходов в информационной системе; цифровизация отрасли с внедрением искусственного интеллекта.

«Еще одной важной мерой является разовая легализация отходов, которая позволит собственникам отходов без последствий задекларировать фактически накопленные объемы, не зафиксированные в отчетах. В результате мы получим реальную картину всех отходов для последующего определения полезного компонентного состава и вовлечения во вторичный оборот», — подчеркнул Жомарт Алиев.

Также для формирования единой нормативно-правовой структуры в Концепции предусмотрены:

- унификация законодательства по видам отходов, предусматривающая исключение противоречий и дублирования;

- четкое закрепление полномочий и ответственности, в том числе усиление ответственности собственников отходов за непереработку и рекультивацию;

- совершенствование порядка управления промышленными, коммунальными, строительными, сельскохозяйственными и медицинскими отходами.

Ожидается, что такая структура упростит исполнение требований и сделает регулирование прозрачным для всех участников.

Кроме того, для создания экономических стимулов в рамках Концепции предлагается:

- финансирование строительства современных полигонов ТБО за счет утилизационных платежей по аналогии с проектами по переработке отходов;

- пересмотр тарифов: индексация каждые 3 года и переход к экономически обоснованной модели;

- разработка налоговых льгот и субсидии;

- совершенствование системы РОП.

Отдельным направлением Концепции является Формирование ответственного поведения в области управления отходами у населения и бизнеса через повышение экологической культуры и информированности.

В проекте Концепции предусмотрены ключевые целевые индикаторы, отражающие переход к системному управлению отходами:

- 100% инвентаризация всех видов отходов, за исключением радиоактивных;

- увеличение объема промышленных отходов, вовлеченных во вторичный оборот на 10%;

- снижение объема коммунальных отходов, направляемых на полигоны не менее чем на 10%.

#легализация #отходы

