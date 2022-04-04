В нынешнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нам, казахстанцам, нужны ощутимые перемены к лучшему. Это невозможно без успешного развития образования, науки и подлинного местного самоуправления, что подразумевает рост активного участия граждан в политической и социальной жизни. О том, как можно обеспечить честные и открытые реформы в экономике и политике, какой вклад в решение существующих проблем могут внести ученые страны, расскажут гости рубрики «Эксперт-совет».

Лейла Абубакирова, генеральный директор РГП «Гылым ордасы» КН МОН РК

– В нынешнем Послании Главой государства Касым-Жомартом Токаевым определены конкретные задачи по построению нового Казахстана. Весомый вклад в этот процесс должна внести наука Казахстана. Это подразумевает кооперацию науки и бизнеса, коммерциализацию и внедрение научных результатов в производство, реализацию научно-технических программ, направленных на развитие приоритетных отраслей экономики. Стратегической линией развития науки является усиление ее взаимосвязи с реальным сектором экономики. В последние годы при отборе исследовательских проектов приоритетным является как раз инновационность научных разработок, их перспективность для внедрения и мировой уровень научных исследований.

В связи с этим внесены изменения и дополнения в Закон «О науке» по многим фундаментальным вопросам. Расширяются виды конкурсов на грантовое и программно-целевое финансирование проектов, конкурсы с участием бизнеса и прикладные исследования в соответствии с задачами национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Актуальным остается вопрос интеграции науки с образованием и производством. Так, основной формой организации науки по-прежнему остаются юридически самостоятельные НИИ, обособленные от вузов и промышленных предприятий. Тогда как в мировом сообществе распространено множество разнообразных форм и механизмов интеграции – научно-образовательные центры, инженерно-технологические цент­ры, научно-координационные, учебно-научно-производственные комплексы, совместные кафедры и лаборатории. Кроме того, в настоящее время именно вузам предстоит реализация новых механизмов интенсивного внедрения результатов научных разработок в инновационно-технологическое развитие страны. Это такие механизмы, как функционирование в университетах инновационных кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации, венчурных фондов, работающих по заказам индуст­риальных предприятий с целью развития наукоемкой экономики.

В последние годы активно проводятся работы по созданию исследовательских университетов в области фундаментального, технического, медицинского, аграрного направлений.

При этом нам необходимо обеспечить реальное взаимодействие вузов и НИИ в подготовке научных кадров и проведении совместных научных исследований. Нужна объединенная исследовательская база, на основе которой и будет проводиться подготовка научных кадров в магистратуре и докторантуре PhD.

В результате должна быть разработана триединая система интеграции науки, образования и промышленности, которая обеспечит подготовку кадров для научной и инновационной деятельности и практическое применение результатов научных исследований.

Все необходимые законы и НПА по коммерциализации науки приняты, теперь нам необходимо усилить прикладные научные исследования с привлечением средств национальных компаний, реального сектора либо бизнес-партнера с долей учас­тия не менее 50%. Результаты таких исследований в обязательном порядке должны быть готовы для создания производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции.

Кроме того, необходимо усилить взаимосвязи науки с бизнесом для эффективного использования результатов научных исследований в экономике. В Казахстане пока сохраняется диспропорция структуры расходов по видам исследований. В 2020 году в общем объеме внутренних затрат доля затрат на прикладные и фундаментальные исследования составила 76,2% и опытно-конструкторские разработки – 23,8%. Соответственно, необходимо усиливать роль опытно-конструкторских разработок и их внедрения и применения на производстве.

Тем не менее постепенно с каж­дым годом решается ключевая задача, когда ученый за деньгами идет в бизнес и доказывает прибыльность своих исследований. Причем бизнес уже голосует реальными деньгами.

Подтверждением эффективнос­ти принимаемых государством мер по развитию науки стали результаты международного рейтинга глобальной конкурентоспособнос­ти Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ). Позиции ­Казахстана ежегодно растут среди 148 стран мира. Наша страна расположилась между государствами, движимыми «эффективностью управления» и «инновациями». В целом анализ факторов технологического и инновационного развития ГИК ВЭФ показал, что за относительно короткий промежуток времени по большинству из показателей уже наметились устойчивые позитивные тренды. Сегодня мир стремительно меняется, идет ускоренная энтропия, поэтому ученым важно ориентироваться не только на внешние зарубежные рейтинги, а в большей степени на интересы экономики и народа Казахстана. Подавляющее большинство исследований должны быть направлены на решение конкретных научных и практических задач, иметь прагматические цели, которые ставит общество, государство, производство.

Предстоит монетизировать знания в инновациях, технологиях. В этом плане наши ученые обладают большим потенциалом, поэтому их нужно больше привлекать для решения крупных и частных государственных проблем.

Наглядный пример тому – разработка и внедрение в очень короткие сроки казахстанской вакцины от коронавируса. Для успешного строительства нового ­Казахстана нужно больше инвестировать в нау­ку и подготовку кадров, это будет стратегически правильным шагом.