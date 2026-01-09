В Астане состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с участниками 3-й Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат, проходящей в рамках председательства Республики Казахстан в Союзе в 2026 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Во встрече приняли участие представители деловых кругов стран тюркского мира, в том числе Р. Баталов («Атамекен», Казахстан), М. Каримсаков (Внешнеторговая палата, Казахстан), Б. Амреев (Тюркский инвестиционный фонд), М. Башкурт (Союз муниципалитетов тюркского мира), А. Кула (Союз тюркской торгово-промышленной палаты), В. Зейналов (Азербайджан), М. Бакиров (Кыргызстан), М. Гурдов (Туркменистан), А. Шайхов (Узбекистан) и другие.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития экономического сотрудничества между государствами тюркского мира, расширения торгово-экономических отношений, а также укрепления взаимодействия между деловыми кругами стран-участниц.

Аида Балаева подчеркнула значимость Союза тюркских торгово-промышленных палат как эффективной площадки для продвижения общетюркских экономических интересов и реализации совместных инициатив. Отмечено, что торгово-промышленные палаты играют ключевую роль в выстраивании прямого диалога между бизнес-сообществами и трансформации межгосударственных договоренностей в конкретные экономические проекты.

Отдельный акцент был сделан на необходимости активизации работы в рамках Тюркского инвестиционного фонда, который рассматривается как один из ключевых инструментов развития инвестиционного партнерства в странах объединения.

Особое внимание было уделено вопросам по развитию туризма и туристической отрасли в тюркоязычных странах, а также транспортно-логистических маршрутов, промышленной кооперации, цифровизации и внедрению инновационных решений, включая искусственный интеллект.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению экономической интеграции в рамках Организации тюркских государств и развитию практического взаимодействия со странами-партнерами.