Внимание было уделено мерам по обеспечению роста промышленности
Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу развития экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о проводимой работе по исполнению поручений Главы государства в части закрепления тенденции роста и увеличения объема производства.
В январе-марте текущего года сохраняется устойчивая положительная динамика в обрабатывающей промышленности – на уровне 8,7%. Основной прирост обеспечен увеличением показателей в машиностроении (17,7%), производстве продуктов питания (13,2%), готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (28,7%). Кроме того, отмечен рост в горнодобывающей промышленности (6,1%).
В строительной отрасли по итогам квартала показатель роста достиг 16,9%. Доложено об увеличении объемов работ по строительству школ, автомобильных дорог, железнодорожных линий, инженерной инфраструктуры.
Премьер-министр дал ряд поручений по наращиванию взаимодействия с отечественными производствами, в том числе в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
По предварительным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, ВВП в январе-марте текущего года составил 5,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. ИФО в транспортной отрасли составляет 21%, строительстве – 16,9%, промышленности – 6,6%, торговле – 6,3%.