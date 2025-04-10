Развитие экономики РК рассмотрели в правительстве

Экономика
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Внимание было уделено мерам по обеспечению роста промышленности

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу развития экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о проводимой работе по исполнению поручений Главы государства в части закрепления тенденции роста и увеличения объема производства.

В январе-марте текущего года сохраняется устойчивая положительная динамика в обрабатывающей промышленности – на уровне 8,7%. Основной прирост обеспечен увеличением показателей в машиностроении (17,7%), производстве продуктов питания (13,2%), готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (28,7%). Кроме того, отмечен рост в горнодобывающей промышленности (6,1%).

В строительной отрасли по итогам квартала показатель роста достиг 16,9%. Доложено об увеличении объемов работ по строительству школ, автомобильных дорог, железнодорожных линий, инженерной инфраструктуры.

Премьер-министр дал ряд поручений по наращиванию взаимодействия с отечественными производствами, в том числе в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

По предварительным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, ВВП в январе-марте текущего года составил 5,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. ИФО в транспортной отрасли составляет 21%, строительстве – 16,9%, промышленности – 6,6%, торговле – 6,3%.

#экономика #развитие #Правительство

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