Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает тотальную цифровизацию и широкое применение ИИ как ключевые факторы своего развития

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял вице-президента Meta Янна Лекуна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев и вице-президент Meta, главный научный руководитель отдела исследований искусственного интеллекта (FAIR) Янн Лекун обменялись мнениями о развитии и применении инновационных технологий.

Глава государства дал высокую оценку новаторским достижениям Янна Лекуна в области нейросетей и отметил его вклад в развитие ИИ.

Президент заявил, что Казахстан рассматривает тотальную цифровизацию и широкое применение ИИ как ключевые факторы своего развития, прилагая значительные усилия к разработке собственной ИИ-экосистемы и большой языковой модели казахского языка (KazLLM).

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписанное ранее соглашение с Meta Platforms Inc о запуске совместной акселерационной программы по развитию технологий ИИ в Казахстане и выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства с технологическим гигантом.