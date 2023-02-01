Развитие исламского финансирования в Казахстане обсудил Тлеуберди в Омане

Фото пресс-службы МИД РК

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди по приглашению оманской стороны прибыл с официальным визитом в Султанат Оман, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как отметили в министерстве, визит министра иностранных дел Казахстана в Оман состоялся впервые за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Официальная часть визита началась с переговоров Мухтара Тлеуберди с заместителем премьер-министра Султаната Оман по международным отношениям и сотрудничеству Асадом бин Тариком. Стороны обсудили основные направления двустороннего

сотрудничества и актуальные вопросы международной повестки дня. Собеседники выразили обоюдное стремление придать новый импульс двустороннему сотрудничеству.

Мухтар Тлеуберди передал послание президента РК Касым-Жомарта Токаева султану Омана Хайтаму бин Тарику.

Также состоялись переговоры главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Омана Бадром аль Бусаиди, в ходе которых стороны рассмотрели широкий круг вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение о создании совместной межправительственной комиссии, а также меморандум о политических консультациях.

Далее Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром финансов Султаном аль Хабси, где была обсуждена тематика развития исламского финансирования в Казахстане. Казахстанская сторона предложила рассмотреть площадку Международного финансового центра «Астана» для реализации совместных проектов в данной сфере.

Стороны подчеркнули наличие существенного потенциала в развитии двустороннего товарооборота и отметили необходимость заключения межправительственного соглашения об освобождении двойного налогообложения.

Объём товарооборота между Казахстаном и Оманом за январь-ноябрь 2022 года составил 6,2 млн долларов США и показал рост в более чем 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (2,1 млн долларов). Инвестиции из Омана в казахстанскую экономику с 2005 года составили 253,4 млн долларов США.

В 1998 году Оман безвозмездно выделил 10 млн долларов на строительство дворца «Салтанат сарайы» в Астане, напомнили в МИДе.