Развитие переработки в сфере АПК обсудили в правительстве

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В МСХ заявляют, что необходима существенная господдержка по всем направлениям переработки

Фото: пресс-служба правительства РК

Проект Комплексного плана мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2024-2028 годы рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Генеральная цель документа – исполнение задачи главы государства по доведению объема переработки продукции в сфере АПК до 70%. Для этого в Комплексном плане формируется пул проектов, подлежащих льготному кредитованию через финансовые институты холдинга Байтерек и Halyk Bank. Эти проекты в основном ориентированы на строительство молочно-товарных ферм, овощехранилищ, развитие животноводства, проекты по орошению, переработке зерновых, мяса, плодов и овощей. С учетом применения инструментов господдержки в виде субсидирования ставок вознаграждения, конечная ставка для заемщика – субъекта АПК – составит не более 6% годовых.

Как проинформировал на совещании вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, основные направления плана – обеспечение сельхозпроизводителей доступным сырьем через субсидирование сельхозпродукции, которую они сдают на переработку, повышение рентабельности производства за счет предоставления льготных кредитов и субсидирования ставки вознаграждения, повышение конкурентоспособности отечественной переработанной продукции на внутреннем рынке путем применения защитных мер, открытие новых рынков для повышения экспортного потенциала продукции.

- Для решения задачи по переходу от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов с доведением доли переработки до 70%, будут активно привлекаться инвестиции на развитие глубокой переработки животноводческой и растениеводческой продукции. Необходима существенная господдержка по всем направлениям переработки: обеспечение предприятий дешевым и качественным сырьем, модернизация технологического оборудования, дозагрузка имеющихся и создание дополнительных мощностей перерабатывающих предприятий, а также обеспечение рынков сбыта, — подчеркнул Ербол Тасжуреков.

Представитель НПП «Атамекен» Ербол Есенеев отметил, что со стороны бизнеса есть готовность принять участие в реализации проектов Комплексного плана при наличии финансирования.

- Наша задача – выйти в марте на финишную прямую. На 2024 год в Комплексном плане стоит задача довести долю переработки до 40%, это очень серьезный индикатор. Необходимо, как можно быстрее, завершать все процедурные моменты и начинать финансирование. Со стороны банка второго уровня сформирован свой пул проектов, некоторые уже получили финансирование. Есть другие потенциальные проекты для включения в пул. Еще один не менее важный момент – банк второго уровня готов выделить средства сельхозпроизводителям на весенне-полевые работы. И его надо как можно скорее проработать с акиматами, — резюмировал итоги совещания вице-премьер.

По итогам совещания Жумангарин поручил МСХ оперативно решить процедурные вопросы по Комплексному плану с заинтересованными госорганами и приступить к проработке проектов из пула с акиматами регионов.

#развитие #Правительство #МСХ #переработка #АПК

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