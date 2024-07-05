Развитие сотрудничества с ПРООН обсудили в правительстве РК

Международное сотрудничество, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На сегодня более 200 проектов ПРООН реализовано в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел в Астане встречу с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане Катаржиной Вавьерниа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Деятельность ПРООН направлена на содействие экономическому развитию стран-членов ООН. В партнерстве с правительством РК, общественными организациями, бизнес-сектором, агентствами ООН и другими партнерами в Казахстане реализовано более 200 проектов на сумму свыше $200 млн. Среди них проекты по развитию малого и среднего бизнеса, зеленой энергетики, сельского хозяйства, экотуризма и других направлений.

В ходе встречи Нурлан Байбазаров также проинформировал о готовности Казахстана представить третий Добровольный национальный обзор по реализации целей устойчивого развития на Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке в 2025 году.

«Достижение целей устойчивого развития является национальным приоритетом Казахстана. Мы уделяем большое внимание обсуждению вопросов реализации целей на разных площадках для поиска оптимальных решений, направленных на  устойчивое развитие нашего государства. Добровольный обзор объективно отразит основные достижения, вызовы и возникающие проблемы страны», — добавил Байбазаров.

Также подчеркнуто, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества с ПРООН, в частности, успешной реализации Страновой программы ПРООН на 2021–2025 годы.

#сотрудничество #Правительство #проекты #ПРООН #Катаржина Вавьерниа

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