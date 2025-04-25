Развитие «зеленых» инвестиций и экологических технологий обсудили сенаторы в Атырау

Парламент
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Венера Баталова
корреспондент

В Атырауской области прошло выездное заседание Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, на котором были обсуждены вопросы привлечения «зеленых» инвестиций и внедрения передовых доступных технологий. Это выездное заседание было организовано в рамках подготовки к Правительственному часу, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Выступая на заседании, сенатор Арман Утегулов особое внимание уделил экологическим проблемам, возникающим в связи с глобальными изменениями климата. Он отметил, что по инициативе Президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, принявшей долгосрочную стратегию «зеленого» развития.

«Снижение ущерба окружающей среде — это не только экологическая задача, это вопрос национальной безопасности. Внедрение самых передовых доступных технологий и привлечение «зеленых» инвестиций напрямую влияет на экологическую и экономическую стабильность нашей страны. Внедрение зеленых технологий позволит нам эффективно использовать природные ресурсы страны и защищать окружающую среду. Кроме того, это открывает путь к новому этапу экономического развития и повышает статус нашей страны на международной арене», — отметил Арман Утегулов.

Как отметил сенатор, в настоящее время в Экологическом кодексе предусмотрены конкретные механизмы для технологической модернизации предприятий и реализации «зеленых» проектов. Однако, несмотря на это, работа в этом направлении требует дальнейшей системной поддержки.

Члены Комитета также обратили внимание на сложности, с которыми сталкиваются энергетический, горно-металлургический и нефтегазовый сектора при соблюдении экологических требований. Было подчеркнуто, что высокая стоимость экологической модернизации влияет на тарифы, которые, в свою очередь, оплачивают потребители, и, следовательно, требует пересмотра механизмов финансирования и управления.

Кроме того, сенатор Арман Утегулов затронул вопросы комплексной переработки техногенных минералов, развития органического сельского хозяйства, подготовки кадров и совершенствования законодательства, поддерживающего «зеленую» экономику.

«Экологическая политика сегодня является неотъемлемой частью экономической политики многих стран. Мы тоже должны сделать конкретные шаги в этом направлении и перейти к «зеленым» технологиям. Это откроет путь к созданию чистой и безопасной среды для будущих поколений и, одновременно, через обеспечение экологической устойчивости, укрепит международный авторитет нашей страны. Развитие «зеленой» экономики — это не только защита природы, но и новые пути экономического процветания, привлечение инвестиций и развитие рынка труда. К тому же переход к «зеленым» технологиям и возобновляемым источникам энергии является прогрессивным шагом, активно влияющим на глобальные изменения на мировом уровне», — подчеркнул сенатор.

В ходе выездного заседания члены Комитета ознакомились с экологической ситуацией на крупных предприятиях региона и с работой производственных объектов. Сенаторы посетили компанию «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», Атырауский нефтеперерабатывающий завод, завод по разведению осетровых рыб и другие. Собранные по итогам выездного заседания материалы будут рассмотрены на Правительственном часе.

#Сенат #развитию сельских территорий #природопользование

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