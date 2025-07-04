Важно своевременно модернизировать инфраструктуру в сфере безопасности – мажилисмен

Парламент
21
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область депутат Мажилиса от партии Respublica Олжас Куспеков ознакомился с деятельностью ряда ключевых объектов в сфере безопасности и инфраструктуры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Особое внимание Олжас Куспеков уделил автомобильному пункту пропуска «Бесагаш» на казахстанско-кыргызской границе. Депутат ознакомился с ходом строительства объектов, осмотрел инфраструктуру контрольно-пропускного пункта и побеседовал с сотрудниками.

– Эффективная работа пунктов пропуска – это не только логистика, но и вопрос государственной безопасности. Важно своевременно модернизировать инфраструктуру в данной сфере, – подчеркнул мажилисмен.

Ранее депутат поднимал в Мажилисе тему реконструкции устаревших и строительства новых пограничных застав. На сегодня совместно с профильными органами рассматриваются меры по реализации данного проекта в этом году.

Кроме того, в рамках поездки Олжас Куспеков ознакомился с работой войсковой части №5513 Национальной гвардии РК и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС региона. Также он посетил военную кафедру Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, где обсудил вопросы подготовки кадров и патриотического воспитания молодёжи.

#мажилис #депутат #регион

Популярное

Все
Сразу два языковых лагеря для взрослых открылись в Карагандинской области
Что важно знать при изучении языка Абая?
Сегодня в Астане стартует юношеский и юниор­ский чемпионат Азии по тяжелой атлетике
Канат Тасибеков: В диалоге рождается истина
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Обычаи и люди глазами фотографа
Солнышко на ладони, или Абрикосовое лето в Шымкенте
В Актау стало светлее и чище
Создавать барьеры наркопреступности
Клиника одного дня
Водопроводные неурядицы пригородного села
Защитит от тока и огня
Тайны дружбы
«Белый песок» среди полей
И на камнях растут цветы…
Вершины как зеркало
Верный друг и путеводная звезда
Школа – территория самореализации
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Fortebank покупает Home Credit Bank
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Экс-министр обороны получил новую должность
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
День безопасной дороги провели в Казахстане
Ставки по депозитам физлиц обновили 28-летний рекорд
Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Депутат Мажилиса поднял вопрос безопасности дорожного движе…
Депутат Мажилиса ознакомилась с ходом строительства реабили…
Мажилисмен провёл приём граждан в области Жетысу
Депутаты Мажилиса встретились с медиками Мангистауской обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]