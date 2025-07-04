В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область депутат Мажилиса от партии Respublica Олжас Куспеков ознакомился с деятельностью ряда ключевых объектов в сфере безопасности и инфраструктуры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Особое внимание Олжас Куспеков уделил автомобильному пункту пропуска «Бесагаш» на казахстанско-кыргызской границе. Депутат ознакомился с ходом строительства объектов, осмотрел инфраструктуру контрольно-пропускного пункта и побеседовал с сотрудниками.

– Эффективная работа пунктов пропуска – это не только логистика, но и вопрос государственной безопасности. Важно своевременно модернизировать инфраструктуру в данной сфере, – подчеркнул мажилисмен.

Ранее депутат поднимал в Мажилисе тему реконструкции устаревших и строительства новых пограничных застав. На сегодня совместно с профильными органами рассматриваются меры по реализации данного проекта в этом году.

Кроме того, в рамках поездки Олжас Куспеков ознакомился с работой войсковой части №5513 Национальной гвардии РК и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС региона. Также он посетил военную кафедру Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, где обсудил вопросы подготовки кадров и патриотического воспитания молодёжи.