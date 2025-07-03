Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В ходе встречи был поднят вопрос разделения села на две части из-за недавно построенного моста на трассе «Атырау-Астрахань», что создаёт угрозу безопасности пешеходов. По словам жителей, отсутствие пешеходного перехода на грунтовой дороге, проходящей через центр села, представляет большую опасность для детей, пожилых людей и населения в целом.

Представители Атырауского областного филиала АО «ҚазАвтоЖол» и специалисты компании «Todini», осуществлявшей строительство дороги, также присутствовали во время обсуждения вопроса и выслушали нарекания людей.

Также жители выразили недовольство тем, что компания «Todini» до сих пор не выполнила своё обещание построить пешеходный тоннель в селе. Такая ситуация вызвала недоверие у местного населения.

– Строительство пешеходного туннеля или наземного перехода, установка дорожных знаков и инфраструктуры безопасности, а также контроль за своевременным выполнением обязательств подрядными компаниями являются важными вопросами не только на местном, но и на национальном уровне.В этом направлении будет проведена конкретная работа. Обоснованные требования общества не будут проигнорированы. Все предложения и критические замечания, высказанные на сегодняшней встрече, будут направлены в соответствующие министерства и ведомства для контроля, – подчеркнул Серик Ерубаев.

Депутат выразил сельчанам благодарность за активную гражданскую позицию и сообщил, что их предложения и нарекания будут учтены в его работе. Следующая встреча в рамках поездок в регионысостоится в Курмангазинском районе.