Ход строительства детского сада за счёт возвращённых активов проверили депутаты

Парламент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Петропавловске возводится детский сад на средства, возвращённые государству в рамках борьбы с незаконным выводом активов. Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Еркебулан Мамбетов и Дмитрий Колода проверили общее состояние объекта и соблюдение сроков, а также эффективность расходования денег, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Строительство детского сада на 280 мест началось в феврале 2025 года.На сегодня строительные работы выполнены примерно на 40%. Сдать детский сад планируется в декабре этого года. Общая сумма финансирования составляет 1,9 млрд тенге.

– Средства, возвращённые государству, должны работать на благо общества. Это принципиальная позиция партии AMANAT, и мы не ограничиваемся контролем на бумаге – мы выезжаем на места, чтобы лично убедиться, что каждый тенге идёт туда, куда нужно. Важно понимать, что в Петропавловске лето короткое. Если не ускорить работы в ближайшие два месяца, велика вероятность, что подрядчики столкнутся с сезонными ограничениями. До осени нужно закрыть основные строительные циклы, – отметил Дмитрий Колода.

Депутат также напомнил, что ранее в регионе уже случались задержки при строительстве аналогичных объектов, когда из-за несоблюдения сроков сдачи подрядчики не успевали завершить ключевые этапы до наступления холодов. По его словам, текущая задача– не допустить повторения таких ситуаций.

– При строительстве социальных объектов мы должны ориентироваться не только на сроки и качество, но и на состав сметы. Это принципиально: каждый вложенный тенге должен возвращаться в национальную экономику. Использование отечественных строительных материалов, продукции местных предприятий – это не просто поддержка бизнеса, это создание рабочих мест, налоговые поступления, развитие наших регионов. Такой подход формирует устойчивую цепочку «государство – бизнес – общество», в которой выигрывают все, – подчеркнул Еркебулан Мамбетов.

Как отметили депутаты, внимание к образовательной инфраструктуре в СКО сейчас особенно велико. В рамках предвыборной программы партии AMANAT в регионе реализуются 33 проекта социальной и коммунальной инфраструктуры за счёт средств, возвращённых в бюджет, включая детские сады, школы, спортивные и медицинские объекты. 

#мажилис #депутат #регион

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